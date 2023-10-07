В Люберцах эвакуировали фитнес-центр и жилой дом из-за угрозы взрыва

Посетителей фитнес-центра в Люберцах вывели из здания из-за угрозы взрыва, сообщили источник ТАСС в правоохранительных органах и ряд Telegram-каналов. Также проводится частичная эвакуация жилого дома, который находится неподалеку. Причиной стал «подозрительный автомобиль Audi».

Эвакуация проводится на улице 3-е Почтовое отделение. В жилом доме выведены жители первого этажа, их отправили в пункты временного размещения. Жителям других расположенных рядом домов рекомендовали не подходить к окнам. Для временного размещения людей и их обогрева на место прибыли не меньше 10 автобусов.

Автомобиль Audi припаркован возле фитнес-центра. В правоохранительных органах предполагают, что под днищем может быть размещено взрывное устройство. На место прибыли кинологи с собаками и робот-сапер. Территория вокруг автомобиля оцеплена полицией.

Леонид Уварчев