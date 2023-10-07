WSJ: Эр-Рияд готов нарастить добычу нефти в обмен на оборонное соглашение с США

Саудовская Аравия сообщила США, что нарастит в начале 2024 года добычу нефти, если цены на нее будут высокими, передает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и саудовских чиновников. По данным газеты, таким образом Эр-Рияд хочет получить расположение Конгресса для сделки по обороне и Израилю.

Как пишет WSJ, соглашение с США обеспечит для Саудовской Аравии оборонный пакт, а также возможное сотрудничество в ядерной сферы. В обмен Эр-Рияд должен будет признать Израиль.

Представители США в сентябре посетили Саудовскую Аравию и объяснили, что заполучить поддержку в Вашингтоне будет сложнее из-за роста цен на нефть. Чиновники в Эр-Рияде заявили, что при принятии решений будут руководствоваться рыночными условиями. Они утверждают, что речь не идет о долгосрочном соглашении о снижении цен.

В октябре 2022 года ОПЕК решила сократить добычу на 2 млн б/с. В мае 2023-го группа стран во главе с Саудовской Аравией объявила о повторном сокращении добычи более чем на 1 млн б/с. 5 сентября Саудовская Аравия и Россия заявили, что планируют продлить действующие сокращения до конца 2023 года. В ноябре Россия и Саудовская Аравия могут пересмотреть объем дополнительного сокращения.

О спросе на нефть в мире — в материале «Ъ» «МЭА фиксирует недолив».

Леонид Уварчев