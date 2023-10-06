Молодежи определили «ценностные ориентации»

Власти Татарстана планируют привлекать ежегодно не менее 60 тыс. детей и молодых людей к участию в патриотических мероприятиях. Это предусматривает новая редакция госпрограммы по развитию молодежной политики. Патриотов в республике намерены формировать с помощью конкурсов и военно-патриотических игр, тематических песен российских исполнителей и пособий «Справочник военнослужащего по призыву» и «Будущему призывнику». Бюджет программы в ближайшие три года составит 17 млрд руб., однако проведение патриотических мероприятий обойдется бюджету лишь в 30 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Согласно новой редакции госпрограммы «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан», в текущем году не менее 60 тыс. детей и молодежи будут охвачены «мероприятиями патриотической направленности» в целях «формирования ценностных ориентаций». Постановление об этом подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В следующем году, как ожидается, уже 62 тыс. молодых людей станут участниками патриотических мероприятий, в 2025 году — 64 тыс. человек, а в 2026 году — 66 тыс. Таким образом, за четыре года суммарно в эти акции будут вовлечены более 200 тыс. человек. Также к 2026 году 42 тыс. детей и молодежи должны состоять в патриотических клубах, сказано в документе.

На начало 2023 года, согласно госпрограмме, в Татарстане проживало 1,07 млн молодых людей в возрасте от 14 до 34 лет. Из них почти половина (450 тыс. человек) — это работающая молодежь, еще 235 тыс. (21,8%) — сельская молодежь. Также в Татарстане насчитывалось 204 тыс. студентов, в том числе в вузах обучались 131 тыс. человек. Власти Татарстана обеспокоены, что число экономически активной молодежи, занятой в экономике, сократилось с 23,4% в 2017 году до 19,7% в 2022 году. Ожидается, что к 2030 году количество молодежи работоспособного возраста сократится на 250 тыс. человек.

В частности, региональный проект «Молодежь Татарстана» предусматривает участие детей и молодых людей во всероссийских гражданско-патриотических и военно-патриотических форумах, слетах, семинарах. Планируется подготовка команды республики в окружной игре «Зарница», а также мероприятия, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана. Чиновники продолжат организовывать экспедиции по поиску и захоронению погибших во время Великой Отечественной войны, проводить встречи молодежи с ветеранами. В республике проведут спартакиаду по военно-тактическим и экстремальным видам спорта.

По проекту «Патриотическое воспитание» власти планируют проводить слеты военно-патриотических клубов, акции по вручению паспортов «Я — гражданин России», соревнования юнармейских отрядов «К защите Родины готов». Кроме того, будет организован республиканский этап всероссийского конкурса «Растим патриотов России», военно-спортивная игра «Победа», конкурс по подготовке допризывной молодежи по военно-учетным специальностям. Также планируются республиканская спартакиада среди призывников, республиканский этап конкурса «Лучший военный водитель», подготовка парашютистов-разрядников, телевизионная спортивно-патриотическая игра «Вперед, юнармейцы!», республиканский конкурс «Патриот России» и конкурс детских рисунков «Моя Родина — Татарстан».

Чиновники хотят издать методические пособия «Справочник военнослужащего по призыву», выпустить CD-диски с песнями российских исполнителей на патриотическую тему. Также планируется развивать веб-сайт «с отражением деятельности в области патриотического воспитания в республике». Будут изготовлены видеоролики патриотической направленности, издана информационная литература «Будущему призывнику».

Объем финансирования программы в 2024–2026 годах составит 17,2 млрд руб. Средства будут выделены из бюджета Татарстана. Но большая их часть будет направлена на организацию отдыха детей и молодежи, а также развитие социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение деятельности госучреждений молодежной политики. На проект «Молодежь Татарстана» за три года выделят 1,3 млн руб. А региональный проект «Патриотическое воспитание молодежи» обойдется бюджету лишь в 30 млн руб. Из них 9,6 млн руб. уйдут на гранты для проектов по патриотическому воспитанию.

Напомним, в конце сентября в Госсовет Татарстана поступил законопроект «О патриотическом воспитании граждан в республике», разработанный группой депутатов Госсовета по распоряжению спикера Фарида Мухаметшина. Документ определяет государственную политику региона «в сфере патриотического воспитания граждан, цель, принципы, задачи, а также субъектов патриотического воспитания, устанавливает его правовые и организационные основы».

Как поясняла «Ъ-Казань» секретарь Госсовета Лилия Маврина, с принятием закона «все органы власти будут знать, какие у них полномочия» по патриотическому воспитанию, нести ответственность. Усилить работу в борьбе с «деструктивным» влиянием Запада на молодежь» парламенту поручил глава республики Рустам Минниханов, выступая со своим ежегодным посланием. Вместе с тем некоторые эксперты полагают, что одна из целей такой работы — «воспитывать» добровольцев для участия в спецоперации РФ на Украине.

Также в январе 2023 года в Татарстане было создано отделение «Движения первых» (аналог советской пионерии, созданный по предложению президента РФ Владимира Путина), которое возглавил экс-министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов. Движение планирует к концу 2023 года иметь в Татарстане более 700 первичных ячеек (клубов) в образовательных и молодежных организациях республики.

Кирилл Антонов