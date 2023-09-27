Научат Родину любить

Власти Татарстана решили вооружиться законом о патриотическом воспитании в борьбе с «деструктивным» влиянием Запада на молодежь. Усилить работу в этом направлении парламенту поручил глава республики Рустам Минниханов, выступая со своим ежегодным посланием. Депутаты Госсовета республики разработали законопроект, по которому гражданам будут прививать «чувства гордости и уважения» к госсимволам и традициям России и Татарстана, формировать у них «готовность к служению Отечеству». По мнению экспертов, патриотизм вряд ли «можно привить через принятие закона». Они называют появление документа «попыткой снять фобии у федерального начальства» и считают, что закон нацелен на то, чтобы «воспитывать» добровольцев для участия в спецоперации РФ на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Законопроект «О патриотическом воспитании граждан в Республике Татарстан» был разработан рабочей группой Госсовета, созданной по распоряжению спикера Фарида Мухаметшина. Документ определяет государственную политику региона «в сфере патриотического воспитания граждан, цель, принципы, задачи, а также субъектов патриотического воспитания, устанавливает его правовые и организационные основы», говорится в пояснительной записке.

Соавторами документа стали 13 депутатов. Среди них вице-спикеры Марат Ахметов и Юрий Камалтынов, председатель комитета по образованию, науке, культуре и национальным вопросам Айрат Зарипов, глава комитета по соцполитике Светлана Захарова, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» Алсу Набиева — все от «Единой России». В разработке документа участвовали представители других партий, представленных в Госсовете: Хафиз Миргалимов (глава фракции КПРФ), Альмир Михеев («Справедливая Россия»), Эдуард Шарафиев (ЛДПР) и Руслан Нигматулин (Партия роста).

В самом законопроекте сказано, что целью патриотического воспитания в Татарстане является «формирование у граждан духовно-нравственных и социальных ценностей, гражданственности, развитие верности конституционному и воинскому долгу, ответственности и дисциплинированности». Граждан будут воспитывать «в духе уважения» к Конституции РФ и конституции Татарстана. Им будут прививать «чувства гордости и уважения к государственным символам» страны и республики.

Также жители Татарстана, согласно задумке авторов законопроекта, должны будут уважать «культурное, историческое прошлое и традиции», заботиться о пожилых и близких людях, быть готовыми «к служению Отечеству, его защите». В качестве одной из задач документа указано «повышение престижа государственной службы» и «совершенствование подготовки граждан к службе в рядах Вооруженных сил РФ». Кроме того, закон должен способствовать «развитию дружественных связей между народами» и создавать условия для «межнационального и межконфессионального согласия, противодействия проявлениям экстремизма».

Учить жителей Татарстана патриотизму будут как чиновники различных уровней, так и некоммерческие организации, государственные и муниципальные СМИ, центры патриотического воспитания. Также к этой работе привлекут граждан РФ, чей «авторитет, патриотизм и верность своему гражданскому и служебному долгу стали побудительным примером и образцом для подражания».

Законопроект предусматривает, что в республике будут проводиться «мероприятия, направленные на формирование патриотического сознания обучающихся». Школьников и студентов будут обучать основам военной службы. Кроме того, планируется организовать мероприятия, посвященные историческим событиям и памятным датам РФ и Татарстана, а также различные фестивали, конкурсы, выставки на патриотическую тематику. Будут издаваться книги, «способствующие формированию патриотизма». Предполагается, что жители Татарстана будут участвовать в сохранении и благоустройстве воинских захоронений и мемориалов, в поисковой работе и установлении имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества.

Закон предусматривает, что по решению главы Татарстана Рустама Минниханова в республике создадут координационный совет по патриотическому воспитанию граждан. Он станет консультативно-совещательным органом и будет ежегодно готовить отчет о реализации госполитики в сфере патриотического воспитания.

Отметим, что совет с таким же названием уже создавался в 2018 году постановлением Кабмина Татарстана. Сначала его возглавил вице-премьер Василь Шайхразиев, но через несколько месяцев руководство было передано Лейле Фазлеевой, также заместителю премьер-министра республики. Зампредами совета являются министр по делам молодежи Ринат Садыков и главный военный комиссар республики Сергей Погодин.

Напомним, что в январе 2023 года в Татарстане было создано отделение «Движения первых» (аналог советской пионерии, созданный по предложению президента РФ Владимира Путина), которое возглавил экс-министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов. Рустам Минниханов отмечал, что «выпускники советских школ понимали, что такое любовь к родине», однако «у нынешней школы не было такой задачи, кроме хорошего образования».

«Со стороны коллективного Запада не прекращаются попытки деструктивного идеологического воздействия на молодежь нашей страны. В этих условиях патриотизм должен стать нерушимой основой нашей стабильности»,— заявил глава Татарстана в послании Госсовету 14 сентября этого года. «Нажим на молодежь со стороны недружественных стран идет большой, тем более мы должны помочь подрастающему поколению выстроить ценностное отношение к нашей многонациональной Родине»,— говорил на заседании президиума Госсовета спикер Фарид Мухаметшин.

«Патриотическое воспитание в Татарстане было и раньше. Но законодательно эта сфера не была отрегулирована, теперь мы восполняем пробел»,— заявила «Ъ-Казань» секретарь Госсовета Татарстана, один из соавторов проекта Лилия Маврина. По ее словам, с принятием закона «все органы власти будут знать, какие у них полномочия», нести ответственность, работа будет вестись «не кто в лес, кто по дрова, а систематизированно». «Я не могу сказать, что у нас непатриотичная молодежь. Но есть к чему стремиться»,— заключила госпожа Маврина.

«В патриотическом воспитании мы опоздали. Но лучше поздно, чем никогда. В 90-е годы историю нашей страны интерпретировали через Сороса. Но эти 30 лет показали, что без идеологии и патриотизма невозможно идти вперед»,— сказал лидер коммунистов Татарстана Хафиз Миргалимов. Он считает, что сейчас «58 империалистических стран воюет против нас», а «наши солдаты показывают героизм и патриотизм». По словам господина Миргалимова, внесенный законопроект «долгого действия» и «не делит никого по возрасту»: воспитывать патриотизм надо «и у детей, и у их родителей». «В конце концов у нашего государства должна быть идеология патриотизма, могущества и героизма»,— заключил глава фракции КПРФ.

Политтехнолог Константин Калачев отмечает, что Госсовет Татарстана «находится в актуальной повестке Кремля», где считают, что «молодежь у нас недостаточно патриотично воспитана». «Это реакция на социологические исследования, показывающие мировоззренческий разрыв между отцами и детьми. Молодежь у нас более открытая миру, хочет прогресса, модернизации, свободы, не понимает, почему мы ссоримся с Западом»,— объясняет он. «С другой стороны, цель законопроекта — показать, что Татарстан является оплотом патриотизма, что эта сфера под особым контролем. Тем более что в национальных республиках федеральные власти опасаются не только недостатка патриотизма, но также боятся национализма и сепаратизма»,— говорит господин Калачев.

Вопрос, будет ли закон эффективным, эксперт считает «риторическим». «Можно принять закон о том, чтобы стали все патриотами? Я очень сомневаюсь, что патриотизм можно привить через принятие закона. Скорее, это попытка снять фобии у федерального начальства, что в республике делается недостаточно в этой сфере. Спецоперация продолжается, и нужно воспитывать тех, кто пойдет на нее добровольцем. Патриотизм стал фактически государственной идеологией»,— заключает Константин Калачев.

Кирилл Антонов