Главе «Колибри-тур» предъявили обвинения из-за выселения детей из отеля в Турции

Руководителю туристической фирмы «Колибри-тур» предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) по уголовному делу, возбужденному после того, как 90 детей выселили из турецкого отеля за неуплату турфирмой их проживания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СКР по Москве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации следствия, с 1 января 2020 по 8 августа 2023 года сотрудники ООО «Колибри-Тур МСК» и ИП «Маркина Н.В.» заключили не менее 100 договоров об оказании услуг по организации детского отдыха в Турции, но какие-либо условия по договорам выполнять не собирались.

Так, в пресс-релизе СКР сообщается, что в период с 1 июня 2023 по 6 августа 2023 фигуранты не оплатили проживание в гостиницах не менее 90 детей в возрасте от 6 до 17 лет, из-за чего их выселили в ночное время. Пресс-служба не приводит имени руководителя турфирмы. По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем и директором компании является Наталья Маркина.

Дети были выселены из отеля Omorfi Garden Resort в турецком городе Кемер в ночь на 2 августа. При этом лагерь «Колибри», организованный ООО «Колибри-ТУР МСК», обвинил в произошедшем принимающую сторону. Отель заявил, что организатор отдыха вовсе не оплатил проживание детей.

Пострадавшие рассказали «Ъ FM», что после выселения дети ночевали в автобусах или на лавках в парке. В другой отель туристов заселили только через сутки, но и там их пребывание было ограничено из-за овербукинга. В итоге родители решили вернуть детей в Москву. 12 августа стало известно, что все дети вернулись из Турции в Россию.

На основании результатов проверки в отношении ООО «Колибри-ТУР МСК» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.51 КоАП (нарушение законодательства РФ о туристской деятельности). По результатам судебного заседания мировой судья назначил ООО «Колибри-ТУР МСК» штраф в размере 5 млн руб.

Подробнее о произошедшем — в материале «Ъ» «В "Колибри" врали не по-детски».

Эрдни Кагалтынов