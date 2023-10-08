Xiaomi Mi Home: как работает и что включает экосистема «умного дома»

Что такое «умный дом», насколько совместима система Xiaomi с российским рынком и как ее настроить — в материале «Ъ».

Что такое «умный дом» Xiaomi

«Умный дом» Xiaomi — это специальная система, благодаря которой можно соединить между собой разные устройства квартиры или дома, а также автоматизировать и контролировать их работу.

Система называется умной во многом потому, что она сама понимает, что ей делать в определенных ситуациях, и не требует от пользователя вербально или с помощью устройств активировать определенные действия. Например, она будет помнить, во сколько пользователь пьет чай, а также автоматически будет включать кондиционер, когда в дом заходят люди.

Контролировать работу «умного дома» может как один, так и несколько человек, есть возможность предоставить доступ к некоторым устройствам, например, супруге или домработнице. Систему можно персонализировать под каждого члена семьи. Благодаря автоматическим настройкам «умный дом» поможет снизить расходы на электроэнергию и сможет предотвратить аварийные ситуации типа утечки газа.

Среди преимуществ Xiaomi — относительно низкая по рынку цена, легкость и простота установки, а также совместимость с широким набором устройств, в том числе от «Яндекса». Есть возможность связать «умный дом» Xiaomi с Apple HomeKit и с Google Home, а также использовать сторонние голосовые ассистенты для контроля над гаджетами. Получится интегрировать устройства и других брендов, если они поддерживают протоколы связи Wi-Fi, Bluetooth или ZigBee.

Что нужно для работы и настройки «умного дома»

Для контроля над устройствами потребуется приложение Xiaomi Mi Home или Xiaomi Aqara Home, которые работают с разными поколениями устройств. У Mi Home и Aqara одинаковый интерфейс, однако разный способ интеграции гаджетов в домашнюю сеть. Оба приложения есть на iOS и Android. Пользователи приложений будут иметь доступ ко всем добавленным устройствам как из локальной сети, так и из любой точки мира при помощи облачных сервисов. У самой системы, как утверждают в Xiaomi, надежная криптографическая защита, которая практически исключает ошибки при передаче данных.

Также для управления «умным домом» Xiaomi потребуются шлюз, который соединяет между собой устройства, Wi-Fi роутер с постоянным подключением к интернету, датчики (температуры, влажности, сенсоры движения) и сами умные устройства, включая умные розетки и другую технику. Все гаджеты между собой объединяются тремя протоколами связи: Wi-Fi, Bluetooth и Zigbee. Большинство устройств от Xiaomi соединяются через протокол Zigbee.

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Чем может управлять «умный дом»

Среди устройств, к которым может подключиться система «умного дома» от Xiaomi:

умные дверные замки с возможностью открытия двери по отпечатку пальца, пин-коду или со смартфона;

бытовые устройства, в том числе умный холодильник, микроволновая печь, рисоварка, чайник и другие;

мультимедиа-оборудование, включая телевизоры, носимые гаджеты и сетевую технику;

камеры;

светильники;

роботы-пылесосы;

мебель для дома;

умные розетки;

умная одежда с подогревом;

есть даже возможность управления кошачьим туалетом или умным сиденьем для унитаза.

Как работают сценарии

Все многообразие работы «умного дома» проявляется в сценариях. Сценарий — это набор действий, которые выполняются в определенных условиях или после определенных триггеров. Сценарии работают по типу «если случилось Х, то нужно сделать Y».

Именно использование сценариев и превращает всю систему умных гаджетов из просто устройств, которыми можно управлять с телефона, в полноценный «умный дом». Сценарии позволяют автоматизировать и подстраивать под различных пользователей различные аспекты жизни в доме.

Запустить сценарий можно при срабатывании датчиков, (например, обнаружения движения камерой), по определенным дням или в обозначенное время, при звонке на телефон или приходе на него уведомлений, при определенной комнатной температуре (например, для кондиционеров), а также вручную с нажатием кнопки в приложении. Некоторые сценарии можно совмещать друг с другом.

Например, можно настроить освещение таким образом, чтобы в определенное время утром включался свет в спальне, кондиционер или обогреватель, а также раздвигались шторы и воспроизводилась определенная музыка или включалось радио. Можно настраивать расписание работы бытовых устройств или запускать их по команде. Если пользователь вышел из дома, то можно включить сценарий для дверного замка «если открывается дверь — включается тревога». Можно настроить камеру таким образом, чтобы при обнаружении движения она записывала видео и отправляла уведомление владельцу, а также блокировала замок или включала сирену. При включении телевизора можно запрограммировать «умный дом» выключить свет и задвинуть шторы.

Насколько совместима система Xiaomi с российским рынком

Xiaomi совместима с большинством устройств от «Яндекса», однако для корректной работы систем «умного дома» может потребоваться выбрать Китай в качестве местоположения. С этим связана и другая возможная проблема совместимости: в зависимости от выбранного региона пользователю доступны только те устройства, которые имеют локализацию для этой страны. Например, нельзя будет добавить пылесос для китайского рынка в регион России или наоборот. В случае покупки приставки или телевизора Xiaomi, возможно, потребуется взять версию, предназначенную для России, иначе могут возникнуть сложности в настройке и управлении с приложения. При покупке гаджетов нужно внимательно следить за региональными ограничениями устройств.

Евгений Федуненко