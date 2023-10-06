Киевский суд оставил украинского бизнесмена Коломойского под стражей

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Его оставили под стражей, размер залога сохраняется в размере 3,8 млрд грн. (около $105 млн.), передает ТАСС.

Во время заседания господин Коломойский сказал, что не был уведомлен о лишении украинского гражданства. На вопрос суда он также ответил, что имеет паспорта Кипра и Израиля, но при этом считает себя еще и гражданином Украины.

Игорь Коломойский находится в СИЗО по делу о незаконном выводе $13,5 млн. 7 сентября национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило бизнесмену обвинение в завладении $249 млн Приватбанка. 15 сентября ему предъявили еще три обвинения, которые связаны с подделкой документов, завладением чужим имуществом и приобретением имущества преступным путем.

В прошлом бизнесмен был акционером Приватбанка, нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» и нефтегазовой «Укрнафта». В 2014 и 2015 году господин Коломойский был губернатором Днепропетровской области.

По решению Росфинмониторинга 2 октября Игоря Коломойского внесли в федеральный реестр террористов и экстремистов России. Причины этого решения не уточняются.

Петр Бузлаев