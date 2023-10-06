«Газпром нефть» в сентябре перенесла ремонт на НПЗ для продолжения поставок

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков соообщил, что компания сдвинула запланированные на сентябрь ремонтные работы на НПЗ, тем самым продолжив производство топлива и его поставки на внутренний рынок. На какой срок был сдвинут ремонт, он не уточнил.

«Если говорить о той ситуации, которая возникла в сентябре, компания "Газпром нефть" оперативно отреагировала. Мы внесли изменения в график ремонтов. И, соответственно, те ремонты, которые были запланированы в сентябре, мы сдвинули по срокам, что позволило нам продолжать производство моторных топлив и поставлять их на внутренний рынок»,— сказал господин Дюков в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Глава «Газпром нефти» добавил, что компания увеличила объемы реализации нефтепродуктов через биржу, выполнила все обязательства перед сельхозпроизводителями и запросы по дополнительным поставкам.

В сентябре Минсельхоз сообщал, что российские регионы столкнулись с угрозой дефицита топлива. Это произошло на фоне роста цен и остановки на плановый ремонт нескольких НПЗ. Для стабилизации ситуации 21 сентября правительство временно ограничило экспорт дизтоплива и бензина. Сегодня, 6 октября, правительство сообщило об утверждении новых мер, включая восстановление топливного демпфера и снятие ограничений на экспорт.

Лусине Баласян