Пожар на мусорном полигоне в Полтавской полностью потушили

Спустя три дня после начала возгорания на мусорном полигоне возле станицы Полтавской полностью ликвидировали пожар. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС. Пламя окончательно потушили в 16:26 6 октября.

Ранее глава Красноармейского района Юрий Васин в своем Telegram-канале сообщал, что на полигоне снижается и уровень задымления. До этого краевое управление Роспотребнадзора отчитывалось о том, что превышения нормы концентраций исследованных веществ (серы, хлористого водорода, оксида углерода и других) в воздухе не зафиксировано.

Пожар на мусорном полигоне возле станицы Полтавской разгорелся ночью 3 октября и охватил 5 га. Краевая прокуратура по этому факту организовала проверку.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram