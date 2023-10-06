На Полтавском полигоне завершается ликвидация пожара

Завершается ликвидация последствий возгорания на Полтавском полигоне, где несколькими днями ранее вспыхнул пожар. О ходе работ рассказал в своем Telegram-канале глава Красноармейского района Юрий Васин.

«Сегодня на утреннем выездном заседании КЧС было озвучено, что здесь есть все необходимое, чтобы завершить пересыпку зоны внутреннего тления в самое ближайшее время»,— сообщил глава муниципалитета.

По словам господина Васина, уровень задымления снижается. Запас грунта для засыпки тлеющих участков на полигоне достаточный.

Пожар на мусорном полигоне возле станицы Полтавской вспыхнул 3 октября. Возгорание ликвидировали на площади 5 га. Краевая прокуратура по факту случившегося организовала проверку. Роспотребнадзор начал проверять воздух в окрестностях полигона.

Вячеслав Рыжков

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