Ресторан с фиксированными ценами откроется в центре Петербурга в 2024 году

Первое заведение сети «The Бык» откроет двери для посетителей на Невском проспекте, 55 в начале 2024 года. Ресторан займет площадь порядка 1000 кв. метро на двух этажах торгово-офисного центра Nevskij Plaza, сообщает консалтинговая компания Nikoliers.

Владельцы компании указали РБК, что место запускается в Петербурге по франшизе. Сумму средств, которые пойдут на открытие первого ресторана, не озвучивают. По предварительным прогнозам, средний чек на одного посетителя составит 1200 рублей. Сеть планирует не останавливаться на одной точке и намерена увеличить их количество в центре города благодаря выдаче франшиз.

«Рестораны подобных форматов и концепций в Петербурге открываются достаточно редко. Топовая локация Nevskij Plaza позволит ресторатору с первых дней громко заявить о себе. К тому же петербуржцы очень ценят грамотное соотношение цены и качества, а именно такой формат предлагает московский ресторатор»,— отметила заместитель директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова.

Первый ресторан сети появился в Калуге в 2016, судя по информации на сайте компании. От других мест общественного питания эти точки отличает подход к стоимости блюд: ряд позиций, среди которых бургеры, салаты и супы обойдутся в 300 рублей. Стейки уже дороже, от 600 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания «Юнирест» (управляет брендами Rostic’s и KFC в России) объявила о ребрендинге большей части ресторанов в петербургской агломерациии.

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