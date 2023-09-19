Мэр Сак Овдиенко опроверг слухи про сбор денег для спецоперации

Глава администрации города Саки Александр Овдиенко опроверг информацию о сборе денег на нужды спецоперации от его имени. Об этом господин Овдиенко написал в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK главы города Саки Александра Овдиенко Фото: VK главы города Саки Александра Овдиенко

«Предупреждаю всех — я никому не поручал этого делать. За помощью не обращался, за исключением тех случаев, которые размещены в профильных чатах»,— говорится в сообщении.

По заявлению мэра, обзвоном граждан от имени главы города и представителей ФСБ занимаются мошенники. Господин Овдиенко призвал граждан предварительно связываться с ним в личных сообщениях перед совершением транзакций.

Анастасия Донскова

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