Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВМС США над Норвежским морем

Над акваторией Норвежского моря был обнаружен самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США, приближающийся к российской границе, сообщило Минобороны. Чтобы не допустить нарушения границы, в воздух был поднят истребитель МиГ-31, американский самолет при его приближении развернулся.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами»,— говорится в сообщении Минобороны.

18 сентября истребитель МиГ-31 поднимался в воздух по аналогичной причине. Тогда самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США был замечен возле российских границ в Баренцевом море. Самолет P-8 «Посейдон» предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.