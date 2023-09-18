Минобороны: МиГ-31 поднимался из-за приближения к границе самолета ВМС США

Истребитель МиГ-31 сегодня, 18 сентября, был поднят в воздух над акваторией Баренцева моря после приближения к границе России самолета патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. После приближения российского истребителя американский самолет выполнил разворот от госграницы, утверждает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

Поднятый в воздух МиГ-31 входит в состав дежурных сил противовоздушной обороны Северного флота, сообщила пресс-служба. Полет истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранным воздушным судном, заявили в Минобороны.

28 августа российское оборонное ведомство сообщило, что в воздух над Черным морем подняты два истребителя из состава дежурных сил ПВО из-за обнаружения двух беспилотников ВВС США — MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Дроны изменили направление полета и покинули районы воздушной разведки после того, как в воздух подняли два российских истребителя, заявили в Минобороны.

Эрдни Кагалтынов