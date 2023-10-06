«Интерфакс»: нефтяным компаниям рекомендовали удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября

Вертикально интегрированным нефтекомпаниям (ВИНК) рекомендовали обеспечить удержание цены на АЗС на уровне 21 сентября текущего года. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник, знакомый с протоколом совещания у вице-премьера России Александра Новака 4 октября.

«По данным Минэнерго, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4,9 тыс. руб. за тонну. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации, в зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 тыс. руб. за тонну. Александр Новак поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт»,— говорится в протоколе.

По итогам совещания пресс-служба правительства сообщила, что после запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, который ввели 21 сентября, цены на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились на 16% и 21% соответственно. По данным биржи, цены на АИ-92 снизились с 70 508 руб. до 55 925 руб. за тонну, на АИ-95 — с 75 588 руб. до 59 362 руб. за тонну, на дизель — с 75 036 руб. до 61 431 руб. за тонну.

27 сентября Александр Новак доложил Владимиру Путину, что в дальнейшем в правительстве также ожидают снижения цен в розничном сегменте. Он уточнил, что нефтяным компаниям даны соответствующие рекомендации.

На фоне роста биржевых цен на 92-й и 95-й бензин Федеральная антимонопольная служба потребовала от нефтекомпаний и частных АЗС снизить стоимость топлива. Максим Шаскольский, глава ФАС, уточнил, что цены должны быть снижены до экономически обоснованных.

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Петр Бузлаев