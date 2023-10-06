Rheinmetall поставит Украине десятки тысяч снарядов L15

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall согласовал с правительством ФРГ контракт на поставки Украине нескольких десятков тысяч снарядов типа L15, а также заказ на боеприпасы калибра 155 мм Assegai для вооруженных сил Германии. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте концерна.

Согласно тексту релиза, стоимость контракта составляет трехзначную сумму в миллионах евро. Точная сумма не сообщается. Поставка вооружений для Украины запланирована на 2024 год.

Снаряды типа L15 представляют собой артиллерийские боеприпасы с калибром 155 мм. Калибр 155 мм обычно используется в полевых орудиях, гаубицах и орудиях-гаубицах.

Ранее сегодня Rheinmetall объявил о начале поставок на Украину новой партии автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire, предназначенных для защиты от беспилотников. Концерн также поставляет ВСУ боевые машины пехоты Marder, боеприпасы различных калибров и военные грузовики. По данным Bild, до конца года Rheinmetall передаст Украине разведывательные системы нового поколения LUNA.

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