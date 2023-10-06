Мэр Копайгородский: в зимний сезон в Сочи откроют 30 пляжей

В Сочи откроют 30 пляжей на период зимнего курортного сезона. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

Кроме того, на курорте будут работать 160 км горнолыжных трасс и 55 туробъектов.

«В декабре возобновит работу наш межведомственный штаб, ключевое направление работы — обеспечение санитарно-эпидемиологической и общественной безопасности. По итогам года ждем обновления исторического рекорда турпотока»,— говорится в сообщении.

В настоящее время общая емкость размещения в гостиницах и отелях составляет 150 тыс. номеров. На осенний период загрузка отелей Сочи достигает 70%. По итогам декабря 2022 года — марта текущего года курорт посетили 1,4 млн туристов.

Анастасия Донскова

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