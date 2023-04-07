В зимний сезон курорты Кубани посетили более 2,5 млн туристов

С декабря по март курорты Краснодарского края посетили более 2,5 млн человек. Это на 4% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Больше всего туристов — 1,4 млн — принял Сочи. Вторым по популярности городом стал Геленджик (212 тыс. человек), третьим — Анапа (156 тыс.). Кроме того, на 15%, до 934 тыс. человек, увеличилось количество однодневных туристических посещений.

Сейчас курорты Кубани готовятся к летнему сезону. В этот период регион планирует принять не менее 9 млн туристов. В регионе будет работать 10,5 тыс. средств размещения, 700 объектов туристского показа и более 150 пеших турмаршрутов. Кроме того, к началу курортного сезона начнут работать 20 новых отелей более чем на 1 тыс. мест, промаркируют и расчистят еще 10 турмаршрутов.

Татьяна Ручкина

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