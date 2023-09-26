Отели Сочи забронированы на осень на 70%

На осень отели и гостиницы в Сочи забронированы более чем на 70%. Как сообщил «Ъ-Кубань» глава города Алексей Копайгородский, до конца сентября коллективные средства размещения загружены более чем на 80%.

Сейчас заполняемость предприятий санаторно-курортного комплекса составляет около 88%. Большинство туристов размещаются в бархатный сезон в объектах с санаторно-курортным лечением и оздоровлением. В Сочи работают 57 таких санаториев и пансионатов. Кроме того, возможность отдыха с лечением есть в десяти крупных гостиничных комплексах прибрежного и горного кластеров. Они загружены на 93%.

В городе работают все 170 пляжей. С октября, когда температура воздуха понизится, продолжат функционировать 30 территорий в формате зимних пляжей.

«Этот проект реализуется на курорте третий год подряд по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Зимние пляжи пользуются популярностью у жителей и гостей нашего города для прогулок и укрепления здоровья, занятий спортом на свежем воздухе, проведения досуга»,— отметил Алексей Копайгородский.

Подробнее в интервью Алексея Копайгородского.

Татьяна Ручкина

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