На пост первого зампреда воронежского правительства ищут «внешнего кандидата»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил в ходе прямого эфира, что на должность первого заместителя председателя правительства региона рассматривает «внешнего кандидата», не входящего в местный кадровый резерв.

На прошедшем сегодня заседании облдумы господин Гусев также обратился к депутатам, призвав их представить свои кандидатуры на пост первого вице-премьера правительства, которому будут подчинены все остальные зампреды.

В ходе заседании парламентарии одобрили представленные господином Гусевым кандидатуры на посты первого вице-губернатора и вице-губернатора по региональной политике. Их заняли руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев и глава Новоусманского района Дмитрий Маслов.

Подробнее о новой структуре правительства Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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