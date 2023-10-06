Роспотребнадзор просит вернуть проверки бизнеса в случае жалоб потребителей

Роспотребнадзор предлагает правительству проработать критерии возобновления проверок бизнеса, пишет газета «Известия». Ведомство предлагает вернуть их в случае массовых жалоб потребителей.

Роспотребнадзор подготовил доклад о правоприменительной практике закона о защите прав потребителей, в частности статьи 16 — «Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, запреты и обязанности, налагаемые на продавца (исполнителя, владельца агрегатора)».

В ведомстве отмечают, что за 10 лет служба выявила более 56 тыс. нарушений этой статьи. Максимальное количество нарушений пришлось на розничную торговлю и финансовых услугах — 15,1 тыс. случаев и 9,5 тыс. соответственно.

В ведомстве подчеркивают, что почти каждый второй договор, который анализировал Роспотребнадзор, ущемлял права потребителей. Зачастую, компании учитывали в договоре платные услуги без согласия потребителей либо прописывали возможность отказаться от договора в одностороннем порядке. Помимо этого, бывали случаи, когда предприниматели устанавливали штрафы для покупателей.

Мораторий на проверки бизнеса был введен весной 2022 года. Их сохранили только в отношении части организаций для санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля и надзора в области промышленной безопасности. В 2023 году было принято решение сохранить мораторий на плановые проверки еще на восемь лет.

В сентябре глава Минэкономразвития заявил об уменьшении числа проверок бизнеса в 2023 году на 15% год к году.

О планах правительства качественно улучшить российский малый бизнес — в материале «Лучше больше, да лучше».

Александра Горошилова