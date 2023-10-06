Продажи флоутеров ВТБ превысили 8 млрд рублей

Продажи облигаций ВТБ (MOEX: VTBR) с привязанной к ключевой ставке Центробанка доходностью (флоутеры) в первый месяц размещения выпуска превысили 8 млрд руб., следует из пресс-релиза кредитной организации. Средняя стоимость сделки составила 3 млн руб.

ВТБ планирует выпустить флоутеры совокупным объемом в 50 млрд руб. номиналом 1 тыс. руб. за одну ценную бумагу. Эти облигации доступны только квалифицированным инвесторам. В ВТБ считают, что на фоне базового сценария Центробанка по сохранению ставки на повышенном уровне до конца года держатели флоутеров смогут получить дополнительную доходность.

ВТБ выпустил флоутеры 15 сентября. Тогда Центробанк повысил ключевую ставку до 13% в связи с ростом инфляционных ожиданий. Как отметили в ВТБ, с сентября инвесторы зафиксировали доходность по купону на уровне 12%. С октября показатель будет переменным.

Лусине Баласян