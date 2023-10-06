Свердловский облсуд смягчил приговор экс-депутату гордумы Алапаевска Илье Чижу

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты экс-депутата гордумы Алапаевска. Илье Чижу сократили срок пребывания в колонии на один месяц. Как сообщили в пресс-службе облсуда, сейчас бывший депутат все еще находится в розыске.

По данным суда, в качестве смягчающего вину обстоятельства было учтено участие осужденного в специальной военной операции (СВО), а также его боевые награды. Теперь назначенный судом срок составляет один год и 11 месяцев.

В июне Илья Чиж был приговорен к двум годам колонии общего режима по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия). По версии следствия, в апреле прошлого года депутат избил битой двоих молодых людей, один из которых сымитировал, что на его ногу наехала машина Ильи Чижа.

Депутат признал вину в полном объеме, но на оглашение приговора не явился, из-за чего его объявили в розыск. Спустя несколько дней после оглашения приговора стало известно, что Илья Чиж вступил в ЧВК «Вагнер» и отправился в зону СВО.

Полина Хабарова

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