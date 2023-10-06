Власти Красноярского края закупили автомобили «Москвич» для чиновников

Правительство Красноярского края закупило первую партию автомобилей отечественной сборки марки «Москвич». На сайте правительства указывается, что были приобретены четыре машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Закупка отечественных авто проводится в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина», - сказано в сообщении.

Ранее «Ъ» сообщал, что в начале августа Владимир Путин встретился в том числе с главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым. Глава государства тогда заявил, что «все это чиновничество» должно стремиться к развитию отечественных брендов и автомобилей. После этого АвтоВАЗ сообщил, что имеет достаточное количество ресурса, чтобы перевести чиновников на отечественные автомобилями.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев