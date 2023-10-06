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Власти Красноярского края закупили автомобили «Москвич» для чиновников
Правительство Красноярского края закупило первую партию автомобилей отечественной сборки марки «Москвич». На сайте правительства указывается, что были приобретены четыре машины.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«Закупка отечественных авто проводится в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина», - сказано в сообщении.
Ранее «Ъ» сообщал, что в начале августа Владимир Путин встретился в том числе с главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым. Глава государства тогда заявил, что «все это чиновничество» должно стремиться к развитию отечественных брендов и автомобилей. После этого АвтоВАЗ сообщил, что имеет достаточное количество ресурса, чтобы перевести чиновников на отечественные автомобилями.