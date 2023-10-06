Власти Воронежа анонсировали открытие движения по Остужевской развязке

В ближайшие выходные в Воронеже будет частично открыто движение автомобильного транспорта по новой двухуровневой развязке на пересечении улиц Минской и Остужева. Как сообщил в соцсетях мэр Вадим Кстенин, въезд и выезд из города теперь будут осуществляться в прямом направлении, без необходимости съезжать на «кольцо». «Также пускаем трафик и по путепроводу, но пока только по одному – на другом завершаем пришовную зону»,- добавил он.

Таким образом, все направления при выезде из Воронежа будут открыты, а отдельные участки развязки, предназначенные для въезда, по-прежнему останутся закрытыми. Это градоначальник объяснил необходимостью завершения работ по переустройству подземных коммуникаций: «Потому проезд еще какое-то время будет осуществляться по временной схеме, которую в ближайшее время опубликуем».

Чтобы минимизировать неудобства власти запланировали коррекцию движения именно на выходных, чтобы у автомобилистов было время при минимальном трафике привыкнуть к нововведениям. «Временная схема в любом случае несет определенные сложности. Погода портится, создаст некоторые проблемы, поручил дорожникам максимально пользоваться каждым днем без осадков, чтобы запустить полноценное движение по всем элементам развязки как можно раньше»,- отметил господин Кстенин.

В управлении дорожного хозяйства мэрии уточнили, что по контракту работы на указанном участке должны завершиться только в конце 2024 года. Но с 8:00 7 октября в соответствии с новой временной схемой движение из города в сторону тамбовской трассы и обратно будет осуществляться напрямую под путепроводом. При движении из микрорайона «Электроника» в сторону улицы Димитрова будет открыт для проезда один из двух новых путепроводов – трафик по нему пока направят во встречном направлении.

Общая стоимость двух этапов реконструкции Остужевской развязки превысила 4,2 млрд руб. Контракт на первый этап работ за 1,2 млрд руб. в 2019 году получила петербургская компания «Возрождение», на второй этап в 2022-м — воронежское СМУ-90 за 1,7 млрд. В ходе работ первая очередь подорожала до 1,5 млрд, вторая — до 2,1 млрд. На данный момент, как сообщили «Ъ-Черноземье» источники в региональной власти, всеми заинтересованными сторонами обсуждаются особенности возможной реконструкции так называемого Остужевского «кольца», которая может стоить порядка 5 млрд руб.

Напомним, что мэрия разработала программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) Воронежа до 2041 года. За это время власти планируют вложить в строительство новых дорог и реконструкцию старых, обновление подвижного состава и организацию новых видов транспорта 97,5 млрд руб.

Владимир Зоркий