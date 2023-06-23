Частный бизнес в кузбасском Шерегеше проявляет интерес к финансированию строительства аэропорта на курорте

У частного бизнеса сегодня «есть большой инвестиционной интерес строить различные объекты в Шерегеше», заявил на заседании круглого стола о стратегическом развитии Кузбасса председатель правительства региона Илья Середюк. Он отметил, что бизнес проявляет готовность к развитию горнолыжного курорта в Шерегеше: «Сейчас там развиваются различные направления организации отдыха и проведения деловых мероприятий, но при этом заинтересованность бизнеса зависит от планов по строительству аэропорта Шерегеш. Бизнес говорит, «выпустите облигации (под это строительство — Ъ-Сибирь), и он готов их взять».

Вся стоимость строительства аэропорта составляет около 30 млрд руб., сообщил также Илья Середюк, указав, что расчеты по дорогам и инженерным сетям еще ведутся. Примерно 5 млрд руб. составляет стоимость аэровокзала и 13,5 млрд — взлетно-посадочной полосы.

Министр экономического развития Кузбасса Константин Пытченко, отвечая на вопрос о выпуске регионом облигаций, в частности, «зеленых», сообщил на «круглом столе», что «мы присматриваемся к этому вопросу совместно с министерством финансов Кузбасса, это один из инструментов». Подробнее говорить об этом он не стал.

Ранее «Новапорт холдинг» заявляла о намерении построить аэровокзал в Шерегеше и в ноябре прошлого года заказал проектирование всего аэропортового комплекса. А в феврале нынешнего года министр экономического развития России Максим Решетников, будучи в Кузбассе, предложил рассмотреть варианты финансирования строительства взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Шерегеше без использования федеральных средств, поскольку это будет третий аэропорт в регионе.

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Игорь Лавренков, Кемерово