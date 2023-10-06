Представитель военкомата на Украине призвал всех мужчин быть готовыми воевать

Все военнообязанные мужчины на Украине должны быть готовы, что их отправят на фронт, заявил представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин. По его словам, мужчины должны понять, что им придется защищать родину.

«Если говорить о "всех" как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках»,— сказал господин Истомин (цитата по «Страна.ua»).

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине 24 февраля 2022 года вместе с военным положением. Его неоднократно продлевали, в последний раз — до конца осени. В августе первый замглавы украинского Минобороны Александр Павлюк заявил, что в стране возникла проблема с мобилизаций в ряды вооруженных сил.

Лаура Кеффер