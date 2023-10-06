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Коммерсантъ FM
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Туск заявил, что у Качиньского есть план выхода Польши из ЕС

Лидер либеральной «Гражданской коалиции», экс-премьер Польши Дональд Туск заявил, что у председателя правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского есть план выхода страны из Евросоюза (ЕС). По его мнению, если Польша решится выйти из ЕС, это «будет в сто раз хуже, чем для Великобритании».

Как утверждает господин Туск, почти 80% поляков довольны членством в ЕС, потому что «оттуда шла река денег и границы открыты». «У меня есть все больше сигналов — и я здесь компетентен, у меня очень много контактов с людьми по всей Европе — и у меня есть все больше причин не предполагать, а утверждать, что один из политических планов, и это уже хорошо подготовлено, Качиньского и PiS — это выход Польши из Европейского союза»,— сказал политик на встрече с избирателями (цитата по «РИА Новости»).

15 октября в Польше состоятся парламентские выборы. Правящая коалиция «Объединенные правые» (ее ядро составляет PiS), согласно опросу United Surveys, удерживает лидерство с 33,8% голосов. На 2-м месте идет «Гражданская коалиция» с 28,1% голосов.

О предстоящих выборах — в материале «Ъ» «Польша голосует против всех».

Лаура Кеффер

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