Ламин Ямаль убежал в туалет и не вернулся

Футболист испанской «Барселоны» Ламин Ямаль оставил команду в меньшинстве в середине второго тайма матча Лиги чемпионов против «Порту», убежав в туалет, сообщает Mundo Deportivo. Встреча группового этапа Лиги чемпионов между «Порту» и «Барселоной» прошла в среду на поле португальского клуба и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Инцидент с Ямалем произошел на 71-й минуте матча. 16-летний полузащитник почувствовал себя плохо на поле и отправился в раздевалку, чтобы сходить в туалет, но в итоге так и не смог вернуться в игру. «Барселона» до 80-й минуты действовала в меньшинстве, а затем вместо Ямаля на замену вышел Маркос Алонсо.

Ламин Ямаль является воспитанником «Барселоны», он дебютировал за сине-гранатовых в возрасте 15 лет, 9 месяцев и 16 дней, став самым молодым игроком, сыгравшим в официальном матче за «Барселону». В понедельник, 2 октября, каталонцы объявили о продлении контракта с Ямалем до 30 июня 2026 года, прописав в договоре «отступные» за полузащитника в размере €1 млрд.

«РИА Новости»