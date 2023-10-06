Для спасения Ульяны Савочкиной не хватает 787 717 руб.

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «В результате ДТП Ульяна получила тяжелую черепно-мозговую травму и стала полностью зависеть от помощи взрослых. После нескольких курсов реабилитации состояние девочки значительно улучшилось. Теперь она с помощью ходунков и со страховкой может перемещаться по комнате, сама умывается и чистит зубы. Мы продолжим работать над увеличением мобильности Ульяны, учить ее ходить и обслуживать себя самостоятельно. Для коррекции речи с девочкой будет заниматься логопед. Надеюсь, нам удастся достичь новых положительных результатов».

Стоимость реабилитации 1 641 717 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 820 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Брянск» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 787 717 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ульяну Савочкину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ульяны — Татьяны Владимировны Савочкиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).