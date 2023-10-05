МИД Грузии выразил обеспокоенность размещением базы ВМФ РФ в Абхазии

Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность тем, что в частично признанной Абхазии появится пункт постоянного базирования российского военно-морского флота. Грузия считает это нарушением своего суверенитета и территориальной целостности, сообщается в пресс-релизе МИДа.

«Выражаем обеспокоенность заявлениями российского оккупационного режима в Сухуме о размещении дополнительной российской военной базы на оккупированных территориях Грузии и включении неделимого Абхазского региона Грузии в инициируемые Россией интеграционные процессы»,— говорится в заявлении министерства.

Размещение базы ВМФ России грузинский МИД называет «очередной попыткой узаконить незаконную оккупацию Абхазского и Цхинвальского регионов Грузии».

Министерство призвало Россию соблюдать свои международные обязательства, выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве ЕС, и прекратить незаконную оккупацию неделимых регионов Грузии.

Президент Абхазии Аслан Бжания вчера, 4 октября, сообщил, что республика подписала с РФ соглашение, по которому в регионе появится российская база ВМФ. Россия признала независимость Абхазии 15 лет назад, 26 августа 2008 года, после войны с Грузией. Тогда же РФ признала независимость Южной Осетии. Независимость республик признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия, Нагорно-Карабахская республика и Приднестровье. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее допустил присоединение Южной Осетии и Абхазии к России, «если на то возникнут веские причины».

Эрдни Кагалтынов