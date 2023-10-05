Вучич и Зеленский встретились в Гранаде
Президент Сербии Александр Вучич встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. Господин Вучич в соцсетях назвал их разговор «коротким и откровенным».
Александр Вучич (второй слева) и Владимир Зеленский (справа)
Фото: @buducnostsrbijeav
Господин Зеленский в Гранаде также встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Александр Вучич и Владимир Зеленский в прошлый раз встречались на полях форума в Афинах в августе. Тогда господин Вучич заявил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины.
Подробнее о саммите в Гранаде — в материале «Ъ» «В союзника метнули Гранаду».