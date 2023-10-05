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Коммерсантъ FM
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Вучич и Зеленский встретились в Гранаде

Президент Сербии Александр Вучич встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. Господин Вучич в соцсетях назвал их разговор «коротким и откровенным».

Александр Вучич (второй слева) и Владимир Зеленский (справа)

Александр Вучич (второй слева) и Владимир Зеленский (справа)

Фото: @buducnostsrbijeav

Александр Вучич (второй слева) и Владимир Зеленский (справа)

Фото: @buducnostsrbijeav

Господин Зеленский в Гранаде также встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Александр Вучич и Владимир Зеленский в прошлый раз встречались на полях форума в Афинах в августе. Тогда господин Вучич заявил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины.

Подробнее о саммите в Гранаде — в материале «Ъ» «В союзника метнули Гранаду».

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