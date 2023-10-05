Суд утвердил соглашение о передаче «Фридом Финансу» товарного знака «Цифрабанк»

Суд по интеллектуальным правам утвердил мировое соглашение в деле по иску банка «Фридом Финанс» с требованием прекратить правовую охрану товарного знака «Цифрабанк», принадлежащего ООО «Мебиус Венчур». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на определение суда.

Согласно условиям мирового соглашения, «Мебиус Венчур» передаст «Фридом Финансу» исключительное право на бренд «Цифрабанк» и права владения доменными именами цифрабанк.рф и cifrabank.ru. «Фридом Финанс», в свою очередь, до 15 ноября перечислит организации 26,4 млн руб.

В течение переходного периода, который продлится год, «Мебиус Венчур» сможет использовать бренд, постепенно переходя на новый. Организация расторгнет договор с Русским региональным банком, которому предоставила право на использование бренда «Цифрабанк» в 2018 году.

В 2022 году инвестиционный холдинг Freedom Holding Corp. полностью вышел из российского бизнеса, продав 100-процентную долю в уставном капитале инвестиционной компании «Фридом Финанс» и банке «Фридом Финанс». Позднее российский бизнес холдинга объявил о проведении ребрендинга, в рамках которого компанию переименуют в «Цифра брокер», а кредитную организацию — в «Цифра банк». На сайте банка уже указано новое наименование.

Лусине Баласян