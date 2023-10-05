Полпред Якушев: авиастроение имеет большие перспективы для развития на Урале

В Свердловской области начался чемпионат для студентов технических вузов России, его организовал Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Участникам предстоит изобрести силовую установку для бизнес-джета, а также двигатель на ядерном топливе для космических ракет. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным правительства, участие примут около 200 студентов со всей страны, По словам генерального конструктора дивизиона «Двигатели» компании «УЗГА» Сергея Вакушина, сейчас в стране отмечается большая нехватка специалистов в области двигателестроения.

«Авиастроение имеет большие перспективы для развития на Урале. Необходимо расширять сотрудничество профильных предприятий с образовательными учреждениями: совместно разрабатывать образовательные программы и сопровождать студентов на всех этапах обучения»,— заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В августе в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» завершилось строительство универсального производственного корпуса для УЗГА. На площади 6,5 тысяч кв. м. будут собирать новые модели отечественной авиационной техники.

Напомним, на площадке «Уктус» ведется формирование авиационного кластера на базе якорного резидента УЗГА, а также создание промышленного технопарка «Авиатор», где планируется разместить не менее 10 резидентов — представителей малого бизнеса, связанных с авиастроительной отраслью или с научно-исследовательской деятельностью.

Полина Хабарова

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