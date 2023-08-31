В «Титановой долине» завершили строительство производственного корпуса для УЗГА

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» завершилось строительство универсального производственного корпуса для Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Об этом сообщили в пресс-службе ОЭЗ. Здание площадью порядка 6,5 тыс. кв. м. было построено на площадке «Уктус».

Сейчас «Титановая долина» завершила три из четырех объектов для УЗГА. В конце 2024 года ожидается ввод в эксплуатацию многофункционального производственного корпуса площадью более 10,4 тыс. кв м.

Напомним, на площадке «Уктус» ведется формирование авиационного кластера на базе якорного резидента УЗГА, а также создание промышленного технопарка «Авиатор», где планируется разместить не менее 10 резидентов — представителей малого бизнеса, связанных с авиастроительной отраслью или с научно-исследовательской деятельностью.

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