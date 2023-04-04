На «Титановой долине» построили ангар для испытаний авитехники

Ангар для наземного испытания авиатехники ввели в эксплуатацию на площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина», сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Помещение войдет в авиастроительный комплекс Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

На создание площадки привлекли 1 млрд руб. в виде инфраструктурного кредита из федерального бюджета. Площадь ангара составляет 1,9 тыс. кв. м. В нем будет осуществляться сервисное обслуживание и наземная технологическая отработка новой авиатехники.

Всего в комплекс будет входить четыре объекта. В этом году будет построен универсальный производственный корпус. В 2024 году — многофункциональный производственный корпус площадью более 10 тыс. кв. м. На новых мощностях разместится производство отечественных моделей самолетов — ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога».

Напомним, на площадке «Уктус» ведется формирование авиационного кластера на базе якорного резидента УЗГА, а также создание промышленного технопарка «Авиатор», где планируется разместить не менее 10 резидентов — представителей малого бизнеса, связанных с авиастроительной отраслью или с научно-исследовательской деятельностью.

ОЭЗ «Титановая долина» была создана в 2010 году, является единственной ОЭЗ на Урале и в Сибири. Ее приоритетными отраслями являются производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиационной отрасли, производство медицинских изделий, стройматериалов. 100-процентным акционером ОЭЗ является правительство Свердловской области.

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Диана Сунагатуллина