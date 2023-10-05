В Коми произошел нефтеразлив на площади до 3 тыс. кв. м.

Из-за неполадок на нефтесборном коллекторе под Усинском на площади до 3 тыс. кв. м разлилась нефтесодержащая жидкость, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич. В настоящее время загрязнение локализовано.

«Разлив под Усинском. Отказ произошел на нефтесборном коллекторе в 30 метрах от куста скважин 6202, за кустовой площадкой 4599 (район головных сооружений). Отказ произошел вчера днем. Ориентировочная площадь разлива 2500-3000 кв. м, разлив локализован, угроза распространения и попадания в водные объекты отсутствует»,— написала госпожа Киселевич в Telegram.

Как уточнила Екатерина Киселевич, к ликвидации загрязнения привлечены 31 сотрудник компаний «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» и «СПАСФ "Природа"», а также семь единиц техники. На месте загрязнения оборудован котлован для откачки нефтесодержащей жидкости, еще три таких котлована созданы «по рельефу местности вниз от места отказа».

Милена Костерева