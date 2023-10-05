Европарламент поддержал выделение Украине €50 млрд на три года

Европарламент объявил, что комитеты по бюджету и иностранным делам одобрили предложение выделить Украине на восстановление, реконструкцию и модернизацию €50 млрд. Об этом сообщается в резолюции. Сумма будет рассчитана на период 2024–2027 годов.

Финансовую помощь поддержали 86 депутатов, 6 проголосовали против, еще 2 воздержались. В коммюнике Европарламента говорится о необходимости «срочного принятия (пакета) в соответствии с долгосрочным пересмотром бюджета ЕС».

Пакет помощи интегрируют в годовой бюджет следующего года. Переговоры по этому бюджету пройдут в ноябре. Одно из главных требований евродепутатов — использовать для восстановления Украины активы РФ.

«Предлагаемый фонд для Украины является частью продолжающегося пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, в который необходимо внести корректировки, поскольку он был серьезно исчерпан после многочисленных кризисов, произошедших с 2021 года»,— говорится в резолюции.

Кроме того, депутаты Европарламента настояли на борьбе с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и нарушениями в использовании средств ЕС на Украине. Голосование Европарламента в полном составе по проекту пройдет на пленарной сессии 16–19 октября.

О том, как Брюссель помогает Киеву,— в материале «Ъ» «Евросоюз перешел все границы».

Анастасия Ларина