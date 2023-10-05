Глава Ижевска об администрации: изменения будут однозначно, но не кардинальные

Изменения в кадровом составе администрации Ижевска будут, но не кардинальные. Об этом заявил глава города Дмитрий Чистяков на встрече с главными редакторами СМИ Удмуртии.

«Я не хотел резких движений. Изменения будут. Все равно нужно немного присмотреться. Я их знал (сотрудников администрации.— "Ъ-Удмуртия") с одной стороны всех. С точки зрения выполнения задач по социальному блоку у меня было тогда одно мнение, сейчас мои задачи шире, и изменения будут однозначно, но это будет не кардинально»,— отметил глава Ижевска.

По его словам, некоторые сотрудники сами принимают решение об уходе, в частности на днях стало известно о том, что Наталья Новикова покинула пост главы администрации Октябрьского района.

«Все очень просто — ты приходишь в муниципалитет работать с одной задачей — чтобы служить людям. Это звучит высокопарно, но я других слов найти не могу. В чем смысл этой работы? Здесь нет высоких зарплат. Это функция такая — делать жизнь людей лучше, и если этого не понимаешь, то для чего тогда, в чем смысл?»,— сказал господин Чистяков.

Он отметил, что переформатирована будет работа районных администраций. Они должны стать ближе для населения и быть максимально открытыми. Глава города считает ненормальной ситуацию, когда жители не знают главу администрации района. На жалобы горожан нужно реагировать оперативно, а в идеале их предвосхищать, решать проблему до того, как она станет поводом для обращений граждан.

Напомним, Дмитрий Чистяков был избран главой Ижевска 5 сентября на сессии городской думы.