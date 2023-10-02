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Пост главы Октябрьского района Ижевска временно займет Елена Гондырева

Наталья Новикова 29 сентября оставила пост главы администрации Октябрьского района Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Данную должность сегодня, 2 октября, временно займет заместитель руководителя администрации района по благоустройству Елена Гондырева.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, Наталья Новикова исполняла обязанности руководителя после задержания в октябре 2021 года главы администрации Октябрьского района Ижевска Алексея Девяткина.

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