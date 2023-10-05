Песков: Запад не скрывает намерения воевать до последнего украинца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что западные страны используют Украину «как дешевых солдат». Это заявление господин Песков сделал в связи с недавним высказыванием министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, сказавшей, что поддерживать Украину — жизненно необходимо.

«Это такое достаточно типичное заявление. Украину продолжают использовать как дешевых солдат. Намерение продолжать воевать до последнего украинца уже фактически не скрывают»,— заявил Дмитрий Песков на брифинге в ответ на вопрос, как заявление министра обороны Нидерландов расценивают в Кремле.

Вчера, 4 октября, на Варшавском форуме безопасности Кайса Оллонгрен заявила, что поддержка Украины в борьбе с Россией — «очень дешевый способ убедиться, что Москва не представляет угрозы для НАТО». По ее словам, российско-украинский военный конфликт «решает будущее не только Украины, но и безопасности Европы».

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