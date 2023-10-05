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Жена вернувшегося в Россию сына самарского вице-губернатора испугалась воздушной тревоги

Жена вернувшегося в Россию сына самарского вице-губернатора Виктора Кудряшова испугалась воздушной тревоги. Супруга Юрия Кудряшова написала об этом пост в одной из запрещенных соцсетей.

«Каждый раз в таких ситуациях я думаю, и что делать? Вот слышу я воздушную тревогу, и что? Куда бежать? Куда прятаться?», — пишет жена сына самарского чиновника.

Ранее сообщалось, что неоднократно критиковавший действующую власть и президента Владимира Путина сын самарского вице-губернатора Виктора Кудряшова вернулся в Россию. Юрий Кудряшов с женой и ребенком в настоящее время находятся в Самаре.

Оба сына Виктора Кудряшова были известны своими оппозиционными взглядами. Старший сын Юрий, уехавший в 2021 году в Грузию, в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) не раз критиковал политику Владимира Путина и специальную военную операцию на Украине. После скандала он закрыл свою страницу.

На антироссийскую деятельность сыновей Виктора Кудряшова жаловался депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, который передал эту информацию в прокуратуру. Данные проверки надзорное ведомство раскрывать не стало.

Евгений Чернов

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