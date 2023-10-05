Власти дагестанского Кизилюрта передумали отменять празднование юбилея города

Мэрия Кизилюрта не стала отменять намеченное на 7 октября празднования 60-летия города, хотя собиралась это сделать накануне, 4 октября. Такое решение было принято на аппаратном совещании под руководством первого заместителя главы администрации городского округа Малика Патахова.

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Как сообщал «Ъ», о решении перенести празднование «на неопределенный срок» мэрия объявила после задержания главы города Магомеда Магомедова. Вчера, 4 октября, он был доставлен в Москву, где Басманный районный суд заключил его под стражу на два месяца.

В сообщении пояснялось, что отменить праздник было решено «по понятным причинам, праздничного настроения в городе нет». «Мы обязательно соберемся и отметим наш праздник! Все вместе! В полном составе! Как и планировали»,— так заканчивался распространенный мэрией текст.

Сегодня, 5 октября, в Telegram-канале городской администрации появилась информация об отмене первоначально принятого решения. «К нам обращаются родные, друзья и единомышленники Магомеда Юсуповича (Магомедова.— “Ъ”) с просьбой не откладывать празднование, а провести все, как и планировалось ранее,— цитирует пресс-служба господина Патахова.— Магомед Юсупович к празднику готовился, он очень хотел его провести, и я считаю, что отпраздновать День рождения Кизилюрта будет знаком уважения к нашему главе и, конечно, проявлением уважения и любви к родному городу».

В субботу в городе будет организована сельскохозяйственная ярмарка, пройдут спортивно-развлекательные мероприятия.

Юлия Рыбина, Махачкала