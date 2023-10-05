Иностранные инвесторы за полгода выиграли в судах РФ 93% экономических споров

В первом полугодии 2023 года иностранные инвесторы стали на 60% чаще обращаться в российские суды по экономическим спорам. Выиграть им удалось 93% дел. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на Международном юридическом форуме стран АТР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Количество экономических споров с участием иностранных лиц в первом полугодии этого года составило 10,6 тыс. дел — на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а количество выигранных ими споров составило 9,9 тыс. дел, или 93%»,— рассказал господин Лебедев (цитата по «Прайму»).

По словам председателя Верховного суда, благоприятному деловому климату способствует эффективное осуществление правосудия по налоговым спорам с участием иностранных инвесторов. За первые шесть месяцев текущего года российские суды удовлетворили 49% требований иностранных инвесторов об оспаривании решений, действий и бездействия налоговых органов.

Как отметил господин Лебедев, для соблюдения высоких стандартов правовой защищенности международного бизнеса в российской судебной практике реализуется презумпция достоверности информации. Всего было удовлетворено 52% требований иностранцев об оспаривании решений таможенных органов и 74% требований о возмещении вреда, причиненного таможенными органами.

В ходе ежегодного совещания судей с президентом в феврале Вячеслав Лебедев рассказал, что в прошлом году в арбитражных судах было рассмотрено 1,7 млн экономических споров, около 14 тыс. из которых — с участием иностранных инвесторов. Их требования, по словам председателя Верховного суда, были удовлетворены на 97%.

Подробнее о совещании — в материале «Ъ» «Суд приблизился на совещание».