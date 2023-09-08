Ущерб от пожара в Геленджике оценили почти в 92 млн рублей

Министерство природных ресурсов Краснодарского края оценило ущерб от крупного лесного пожара в Геленджике, который произошел в конце августа, в 91,8 млн руб. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минприроды Краснодарского края Фото: минприроды Краснодарского края

Лесной пожар в Геленджике произошел днем 29 августа в доме местного жителя. Сначала площадь пожара составляла 1,5 га, но к утру увеличилась уже до 118 га. С огнем боролись самолеты-амфибии МЧС России и два вертолета Ми-8. В ликвидации пожара участвовали более 500 человек и 90 единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось лишь днем 31 августа.

Эколог Евгений Витишко отмечал, что ущерб от пожара в Геленджике может составить миллиарды рублей. По его мнению, на восстановление уникальной природы Маркотхского хребта уйдет 10–15 лет.

Татьяна Ручкина

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