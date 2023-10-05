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Коммерсантъ FM
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Российский футбольный союз предложил вернуть тотализаторы на все виды спорта

Российский футбольный союз (РФС) предложил расширить механизм тотализаторов на все виды спорта. Начальник отдела стратегии и программ развития РФС Роман Синанин считает, что таким образом удастся нарастить целевые отчисления на спорт и повысить эффективность борьбы с нелегальными видами азартных игр. Сейчас в тотализаторе можно делать ставки только на конные бега и скачки.

С соответствующим предложением господин Синанин выступил в ходе форума «Азартные игры: отчисления на спорт», сообщают «Ведомости». Его инициативу поддержали представители букмекеров «Лига ставок», BetBoom и Pari.

Президент BetBoom Константин Макаров отметил, что после того, как в 2020 году за букмекерскими конторами закрепили право принимать ставки только на спортивные мероприятия, а за тотализаторами — на конные бега и скачки, отрасль разрешенного игорного бизнеса перестала работать. При этом, как обратил внимание президент «Лиги ставок» Юрий Красовский, культура ставок на лошадей в России отсутствует, поэтому обороты у тотализаторов минимальные.

По закону об организации азартных игр ставки в букмекерской конторе принимаются на различные спортивные мероприятия. На каждый исход выставляется определенный коэффициент. Выигрыш рассчитывается перемножением суммы ставки на коэффициент события. В итоге одержать победу может либо клиент, либо контора.

В тотализаторе можно делать ставки только на конные бега и скачки. Игроки соревнуются между собой, образуя денежный пул на исходы одного события. При этом организатор тотализатора в отличие от букмекера не является стороной пари.

Букмекеры делают обязательные целевые отчисления на спорт (сейчас они платят отчисления в 1,5%), а тотализаторы — добровольные, которые идут на развитие в России конной отрасли.

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