С бывшего гендиректора СЭГЗ в Удмуртии Сергея Мусинова сняли домашний арест

Депутату госсовета Удмуртии, экс-советнику гендиректора СЭГЗ Сергею Мусинову изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Соответствующая информация указана в постановлении судьи, имеющемся в распоряжении редакции «Ъ-Удмуртия». На обвиняемого также возложили обязанность самостоятельно являться по вызовам следователя, прокурора и в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / public213314214 Фото: vk.com / public213314214

Кроме того, Сергею Мусинову запрещается общаться с обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями по делу, сотрудниками Сарапульского электрогенератнорного завода и посещать предприятие.

В пресс-службе объединенного судейского сообщества данную информацию подтвердили.

Напомним, Сергея Мусинова задержали в конце апреля и поместили под домашний арест. Причиной стало обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подробности уголовного дела не раскрывают. Однако на Сарапульском электрогенераторном заводе задержание Сергея Мусинова посчитали «очередным этапом силового давления на СЭГЗ, которое началось в июле 2022 года».