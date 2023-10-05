Xiaomi частично восстановила доступ пользователей к личным кабинетам

Доступ к личному кабинету пользователя Xiaomi восстановлен. Как убедился «Ъ», домен account.xiaomi.com сейчас работает. Однако часть пользователей продолжают сообщать о проблемах с устройствами Xiaomi.

Вчера, 4 октября, вечером и в ночь на сегодня, 5 октября, при попытке загрузки страницы account.xiaomi.com появлялась «ошибка 404», а затем «ошибка 503». На проблемы с работой устройств Xiaomi жаловались жители Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Хабаровска, Москвы и Санкт-Петербурга.

К частности, клиенты Xiaomi указывали на проблемы с умными пылесосами и другими устройствами — их нельзя было подключить к Wi-Fi, а приложение Mi Home для управления девайсами умного дома работало с перебоями.

Однако по-прежнему часть пользователей в официальных группах Xiaomi, например Xiaomi.Russia во «ВКонтакте», сообщают, что к сервисам Xiaomi все еще нельзя подключить умное устройство, у других пользователей удалились все подключенные девайсы.

Анастасия Ларина