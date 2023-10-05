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Коммерсантъ FM
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Британский регулятор обвинил Amazon и Microsoft в монополизме на облачном рынке

Британское ведомство Ofcom, регулирующее работу телекоммуникационного рынка, опубликовало открытое обращение к антимонопольному Управлению по рыночной конкуренции (CMA), призвав начать расследование в отношении корпораций Amazon и Microsoft. Ofcom полагает, что американские компании пользуются своим доминирующим положением на рынке облачных услуг в Великобритании и препятствуют справедливой конкуренции, что вредит как развитию бизнеса, так и потребителям.

По подсчетам регулятора, Amazon и Microsoft вместе занимают 70–80% британского рынка облачных услуг. Их ближайшим конкурентом является Google с долей 5–10%. Злоупотребление положением, как считает Ofcom, заключается в том, что потребителям мешают свободно менять провайдеров облачных услуг. Это, в частности, осуществляется при помощи комиссионных за уход с сервиса и вывод оттуда данных. У Amazon и Microsoft эти комиссионные гораздо выше, чем у других компаний.

Кроме того, Amazon и Microsoft вводят дополнительные технические барьеры, усложняющие вывод данных с их облачных сервисов и перевод их сторонним поставщикам. Также отмечается, что Amazon и Microsoft используют систему завышенных скидок, чтобы привязывать потребителей к своим сервисам.

Ofcom заявила о передаче своих выводов в CMA, призвав антимонопольное управление проверить эти данные, вынести свое решение и при необходимости принять меры. Полгода назад, в апреле, регулятор по итогам собственной проверки уже рекомендовал CMA провести антимонопольное расследование в отношении двух компаний.

Евгений Хвостик

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