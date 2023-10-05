В Новосибирске продлили режим «черного неба» до 13:00 9 октября. Как сообщает Западно-Сибирское управление Гидрометцентра, до этого времени в городе сохранятся неблагоприятные метеорологические условия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Синоптики сообщают, что установлена I степень опасности рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ранее режим «черного неба» был введен в Новосибирске 2 октября и должен был продлиться в течение двух дней.

В середине февраля новосибирская природоохранная прокуратура провела проверку компаний, которые не снижают выбросы вредных веществ в атмосферу во время режима «черного неба». Как тогда пояснил «Ъ-Сибирь» глава ведомства Дмитрий Цуканов, поводом для проверки стали неоднократные прогнозы Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) о неблагоприятных метеоусловиях в Новосибирске в феврале.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев